Banwa : La population de Sanaba assainit le marché.

Sanaba, 28 nov 2025(AIB)- La population de Sanaba, mobilisée comme un seul homme, a passé un coup de balai le vendredi 28 novembre 2025 dans le marché, suite à l’appel des autorités de la commune.

La population est sortie nombreuse pour nettoyer et rendre propre le marché de Sanaba. Elle a été Soutenue par une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité (FDS), des VDP et des éléments des eaux et forêts.

Selon le Secrétaire général de la commune, Mandé Moumouni, cette initiative permet d’assainir cet endroit public. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser la population sur la nécessité de tenir les lieux publics et leur cadre de vie toujours propres.

Le responsable des eaux et forêts de Sanaba, Kouela Dieudonné, a profité de cette occasion pour signifier le retour de leur service. Il a invité la population à s’inscrire dans la logique des textes en vigueur.

