Banwa : La Circonscription d’éducation de Base de Tansila a un nouveau chef

Tansila le 28 novembre 2025 (AIB) – La cérémonie de passation de charge entre Chefs de Circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Tansila s’est tenue ce vendredi matin 28 novembre 2025 à la salle des fêtes de la mairie de Tansila. La cérémonie était placée sous la présidence de Mamadou Coulibaly, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tansila.

La cérémonie a connu la présence des chefs de service départemental, le personnel des enseignants de la CEB, les partenaires de l’éducation, les autorités coutumières et religieuses et une délégation de la Direction Provincial de l’éducation des Banwa.

« Je m’inscris en droite ligne dans les réformes éducatives engagées par le gouvernement. Je compte sur la bonne volonté et j’appelle les autorités communales, le personnel enseignant et les partenaires de l’éducation à s’aligner autour de moi pour la réussite de ma mission. Je reste disposé et ouvert à tous conseils et soutien des collaborateurs rapporte le nouveau CCEB », le CCEB entré Jean Baptiste de la Salle Dakuyo.

Le CCEB sorti Sidwaya Abraham Sawadogo après 4 années 3 mois passées à la tête de la Circonscription, a dans son discours remercié les partenaires et les acteurs de l’éducation, qui l’ont permis de relever plusieurs défis et d’avoir de bons résultats au CEP. Il a félicité le nouveau pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Agence d’Information du Burkina

