Burkina/Banwa-éducation-sensibilisation

Banwa/Kouka : Sensibilisation sur la mise en place du conseil de l’école

Kouka,3 Octobre 2025 (AIB) – Le Chef de la circonscription d’éducation de base de Kouka Lalé Joanny Kiogo a échangé avec les différents directeurs d’écoles et les partenaires de l’éducation ce vendredi 3 octobre 2025 à l’école de Kouka »A » sur la mise en place des conseils de l’école.

Les présidents des bureaux des associations des parents d’élèves (APE), des mères éducatrices (AME), des comités de gestion des écoles, les directeurs et le premier responsable de la CEB se sont penchés ce vendredi 3 octobre matin sur le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du conseil de l’école afin d’outiller les acteurs pour la mise en place de vrais bureaux de conseil d’école.

Cette rencontre selon Lalé Joanny Kiogo, vise à faire comprendre la nécessité du conseil de l’école, à recueillir les suggestions des participants et à leur proposer des solutions pour le bonheur des enfants et des parents d’élèves.