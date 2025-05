Burkina/Banwa-Reforestation-Sensibilisation

Banwa/Campagne de reforestation : La direction provinciale sensibilise les acteurs

Solenzo, 30 mai 2025(AIB)-La direction provinciale des eaux et forêts des Banwa a organisé une journée d’information et de sensibilisation avec les tradipraticiens et tous les acteurs intervenants dans le domaine forestier, le vendredi 30 mai 2025 à la salle de réunion de la mairie de Solenzo.

Selon le directeur provincial des eaux et forêts des Banwa, Rodrigue T.S Ouédraogo, cette rencontre vise à mettre tout le monde au même niveau d’information concernant l’initiative présidentielle visant à mettre en terre 10 millions de plants sur toute l’étendue du territoire national, le 14 juin prochain.

Cette rencontre de sensibilisation qui a concerné d’abord la commune de Solenzo a regroupé les dozos, les tradipraticiens et tous ceux qui interviennent dans le domaine forestier.

Dans son message, le directeur provincial a invité chacun à préparer son arbre qui sera enfoui le 14 juin 2025 entre 8h et 9h.

Les domiciles, les services, les lieux de culte, les champs et les plantations collectives sont les endroits indiqués pour cette reforestation qui sera suivie par les agents des eaux et forêts.

Les tradipraticiens ont été invités à la réalisation d’un bosquet médicinal qui sera suivi par les agents des eaux et forêts.

Dans les jours à venir les autres communes recevront les agents de la direction provinciale des eaux et forêts pour la même information.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata