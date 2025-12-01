Burkina/Banwa-Don-Animaux-PDI

Banwa : Au moins 780 petits ruminants distribués à 195 bénéficiaires

Solenzo, 1er Déc. 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques des Banwa a procédé à la remise de 780 petits ruminants, composés de chèvres et de mouton, à 195 bénéficiaires majoritairement des personnes déplacées internes et également aux populations hôtes, le dimanche 30 novembre 2025 à Solenzo.

Dans le cadre de l’accompagnement des personnes déplacées internes et des hôtes à leur autonomisation le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques a convoyé 780 petits ruminants à Solenzo pour aider 195 personnes à relancer leur économie à travers l’élevage.

Certains bénéficiaires ont eu 3 cabris, un bouc et d’autres ont bénéficié de 3 brebis et un bélier.

Pour Anata Sanou habitante du village de Koma, ce sont des larmes de joie.

« Je ne peux pas ne pas verser de larmes car depuis que je suis née je n’ai jamais eu une chèvre en mon nom. Aujourd’hui, j’en ai reçu 4. Je n’arrive pas à croire. Je vais les entretenir et prier Dieu pour que d’ici deux ans, ce que j’ai reçu se multiplie pour finir ma pauvreté », a lancé Anata Sanou bénéficiaire de Koma

Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, accompagné du Président de la délégation spéciale (PDS) de Solenzo, Marou Ilboudo, et du Directeur Provincial de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Madou Coulibaly, ont remis ces animaux.

En plus des animaux reçus chaque bénéficiaire a eu 4 sacs d’aliments et des produits vétérinaires le tout gracieusement.

« Celui qui va vendre pour lui c’est la police qui viendra le chercher, nous allons suivre chacun avec ses animaux et celui qui ne va pas prendre soin viendra répondre », a lancé le Haut-commissaire aux bénéficiaires.

Agence d’Information du Burkina

SO/dnk-ata