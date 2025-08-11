Burkina/Banwa-Immersion-Patriotique-Bacheliers

Banwa : Au moins 162 bacheliers répondent à l’immersion patriotique

Solenzo, 11 août 2025 (AIB) – Au moins 162 bacheliers dont 70 filles ont répondu présents à l’immersion patriotique obligatoire au lycée provincial des Banwa, le lundi 11 août 2025.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS), les encadreurs et les autorités provinciales ont accueilli les bacheliers de la province des Banwa pour un mois d’immersion patriotique obligatoire.

Munis de nattes, de seaux, des couvertures et des habits de sport, les futurs étudiants vont apprendre le civisme et le patriotisme aux côtés des encadreurs et formateurs.

Le Secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a appelé les bacheliers à être fier d’eux car l’immersion est un acte d’amour pour son pays.

« Respectez l’ordre et la discipline et gardez en mémoire que vous êtes l’avenir du Burkina, car chaque geste, chaque effort, chaque valeur apprise aujourd’hui servira demain à bâtir un Faso plus fort », a laissé entendre Abdoul Kader KongZabré.

Des sommes d’argent, des portables et d’autres objets ont été retirés chez certains bacheliers qui ont voulu dérober à la règle.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata