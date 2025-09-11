Burkina/Banwa-Immersion-Clôture

Banwa : 9 immergés ajournés parmi 160 bacheliers de l’immersion patriotique

Solenzo, 10 sept. 2025 (AIB) – Neuf (9) bacheliers de la province des Banwa ont été ajournés parmi les 160 qui ont pris part à la première édition de l’immersion patriotique obligatoire, clôturée le mardi 9 septembre 2025 à Solenzo, sous la présidence du gouverneur de la région de la Bankui, Babo Pierre Bassinga.

Initialement, 162 bacheliers étaient attendus au centre de Solenzo. Mais seuls 160 ont répondu présents. Parmi eux, 9 ont été ajournés, dont une malade, deux enceintes et six allaitantes avec des enfants de moins de deux ans. Ces derniers pourront reprendre l’immersion dans les années à venir, une fois les conditions favorables réunies.

Au total, 151 immergés, dont 61 jeunes filles, ont suivi durant un mois un programme axé sur le patriotisme, le vivre-ensemble, les valeurs africaines et l’intégrité.

La cérémonie de clôture a été marquée par des prestations de sketchs, de slam et des démonstrations de Techniques d’intervention opérationnelle rapide (TIOR), qui ont émerveillé le public sorti nombreux.

Le délégué des immergés, Souleymane Lamizana, a salué une initiative présidentielle « qui a transformé les participants en de nouvelles personnes, patriotes et prêtes à inculquer les valeurs de l’amour de la nation ».

Le gouverneur Bassinga, félicitant les immergés et leurs encadreurs, a rappelé que « les valeurs apprises seront bénéfiques pour vous-mêmes, vos familles et pour toute la nation ».

La cérémonie a pris fin par une plantation d’arbre et la remise de casques aux leaders sociaux pour promouvoir le port obligatoire du casque dans la région.

Dans la région des Bankui, l’immersion patriotique a concerné 14 sites et mobilisé un total de 4 419 immergés..

Agence d’information du Burkina

