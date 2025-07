Burkina-Banwa–Agriculture

Banwa: 600 hectares labourés et aménagés gratuitement pour les producteurs

Solenzo, 5 juillet 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’Agriculture et des Ressources halieutiques des Banwa a labouré gracieusement 600 hectares de bas-fonds, qu’elle a également aménagés au profit des producteurs de la province.

En plus de ces labours gratuits, les producteurs ont bénéficié des services des tracteurs de l’État à coût réduit pour le travail de leurs champs cultivables.

Ainsi, le coût du labour à l’hectare a été fixé à 10 000 FCFA, contre 22 500 ou 25 000 FCFA pour les tracteurs privés.

Si ces efforts sont salués par les producteurs, les visages des habitants de la commune de Solenzo restent préoccupés en raison du démarrage difficile de la saison des pluies cette année.

Ce vendredi 4 juillet 2025, l’AIB a effectué une tournée dans les champs des villages de Koma et de Lèkôrô, ainsi que dans les hameaux de culture de Founia et de Wara, pour constater l’installation de la saison pluvieuse.

Cette année, la saison des pluies est marquée par des poches de sécheresse, comme en témoignent l’aspect de certains champs.

À Wara, un hameau de culture situé à 7 km de Solenzo, les producteurs réclament plus de pluie, selon Michel Coulibaly, qui entend produire un demi-hectare de blé en plus du maïs et du riz déjà semés.

Sur la partie marécageuse de son champ, il a pu labourer à la charrue, mais le manque de pluie empêche l’avancée des travaux.

« J’ai déjà semé le maïs, et c’est sorti, le riz aussi, mais j’ai besoin de la pluie pour labourer tout mon champ et essayer de cultiver du blé en saison des pluies, pour voir ce que cela va donner », a confié Michel Coulibaly.

Mifia Coulibaly, quant à lui, a semé du coton et attend la pluie pour pouvoir ensemencer le riz et le maïs.

Propriétaire terrien à Solenzo, il a cédé 4 hectares à des personnes déplacées internes. Mais compte tenu du manque de pluie, personne ne veut aller dans les champs de Solenzo.

Par contre, dans les villages de Koma (à 12 km de Solenzo), de Lèkôrô (à 15 km) et de Darsalamy (à 25 km), la physionomie des champs est meilleure.

Les plantes ont bien poussé et les producteurs n’attendent plus que l’engrais à épandre dans leurs champs.

Pour Sadik Maïga, de Darsalamy, le retard dans les labours a eu un impact sur les travaux, car la machine était mobilisée dans les bas-fonds rizicoles.

« En tout cas, ici le long du fleuve, il pleut un peu, mais nous avons pulvérisé les herbes avant de semer à même le sol, et ça pousse bien. Cela faisait près de trois ans que personne n’avait pu produire quoi que ce soit à cause de l’insécurité », a martelé Sadik Maïga, producteur à Darsalamy.

Selon le directeur provincial de l’Agriculture, Madou Coulibaly, les personnes déplacées internes ont bénéficié gratuitement de semences et d’engrais, sans toutefois préciser les quantités.

Les principales difficultés rencontrées par les producteurs en ce début de saison sont le manque de pluie et d’engrais.

Pour Félix Coulibaly, même si la direction provinciale a distribué de l’engrais dans les secteurs, certaines pratiques entravent l’accès équitable aux intrants.

« Je suis obligé d’acheter de l’engrais à la boutique à plus de 20 000 FCFA le sac, car celui distribué dans les secteurs est insuffisant. Et la politique de ceux qui sont chargés de la distribution fait qu’on ne reçoit rien. Imagine un seul sac pour toute une famille avec plusieurs hectares à cultiver. Comment allons-nous nous en sortir ? », s’est indigné Félix Coulibaly dans son champ à Wara.

Concernant le manque d’engrais et les superficies emblavées dans la province, Madou Coulibaly a préféré ne pas donner de détails.

Pour l’instant, les yeux des producteurs restent tournés vers le ciel et l’acquisition d’engrais, dans l’espoir de pouvoir réaliser de bons rendements.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo

(AIB/Banwa)