Banwa : 414 candidats en quête du diplôme du baccalauréat dans la province

Solenzo, 24 Juin 2025 (AIB)- Le Secrétaire Général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a donné le top de départ de l’examen du Baccalauréat de la session de 2025 ce mardi, au lycée provincial des Banwa en présence des autorités administratives.

Au total 414 candidats sont en quête de leur diplôme du Baccalauréat dans la province avec deux centres d’examen, Solenzo et Kouka, et 3 jurys.

Le jury 9 est logé dans le centre de Kouka avec 107 candidats pour les séries ‘A » et »D » et les jurys 10 et 11 sont dans le centre de Solenzo avec 307 candidats pour les mêmes séries « A » et « D ».

La première enveloppe a été ouverte dans la salle n⁰1 contenant les sujets de philosophie pour la série A et ceux de français pour la série D.

Le secrétaire général a encouragé les candidats et leur a souhaité bonne chance afin que la province soit première dans la région.

