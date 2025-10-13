Burkina/Banwa-Faso Mêbo-provincial-lancement

Banwa : 26 tonnes de ciment collectées pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Solenzo

Solenzo,13 Oct 2025(AIB)-Près de 26 tonnes et 1 sac de ciment,40 pelles et 5 brouettes ont été récoltés ce lundi 13 octobre 2025 à la montée des couleurs tournante à la Sofitex de Solenzo qui a été consacré au lancement provincial de collecte de dons pour Faso Mêbo des Banwa.

Hommes, Jeunes, femmes et forces vives de la province ont répondu présents à cet appel du haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima en donnant leur contribution volontaire pour Faso Mêbo dans la province des Banwa.

« Personne ne viendra construire notre province à notre place. Celui qui a du ciment, des moules de pavés, des pelles, du granite, des tricycles, des brouettes, c’est le moment de montrer son patriotisme en attendant l’installation de la brigade de Faso Mêbo », a lancé le haut-commissaire à la population.

Selon les explications de M. Sirima cette initiative est une invite au patriotisme, à l’amour de la patrie et aussi à réveiller le sens de l’intégrité et le don de soi d’une population prête pour le développement de sa province.

« Nous, coutumiers et religieux nous sommes venus ensemble pour remettre 4 tonnes de ciment pour bâtir notre province et lancer un message de paix, de cohésion, de tolérance, d’amour et d’union car c’est en cela que nous pouvons réussir et atteindre nos objectifs », a lancé le porte-parole des coutumiers et religieux abbé Etienne Zagré, curé de la paroisse de Solenzo.

Les dons se poursuivront au haut-c ommissariat de Solenzo et aussi dans les mairies de la province pour les autres communes en attente de l’arrivée des Techniciens de la brigade de Faso Mêbo.

Agence d’Information du Burkina

SO/bbp