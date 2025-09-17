Burkina-Sécurité-Armée-Reconquête

Bankui : À Yémafota, l’espoir renaît grâce à la reconquête et à la sécurisation du village

Yémafota, 17 septembre 2025 (AIB)-Le drapeau burkinabè flotte de nouveau sur Yémafota (nom fictif), un village situé dans la Région des Bankui, autrefois sous l’emprise de terroristes. Grâce à l’action déterminée des Forces de défense et de sécurité (FDS), appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la localité respire aujourd’hui la quiétude et reprend progressivement vie.

Après des mois d’exil et de privations, les habitants réinstallés témoignent avec émotion de leur soulagement et de leur détermination à reconstruire leur avenir. Boutiques ouvertes, marché animé, ateliers de couture et de mécanique fonctionnels, ainsi que la reprise des services sociaux de base traduisent un souffle nouveau.

« Depuis notre retour, l’ambiance est bonne. La population est rentrée massivement et, depuis cinq mois, il n’y a pas eu de problème majeur », confie un habitant.

La sécurité retrouvée encourage aussi les cultivateurs qui comptent sur la saison agricole prometteuse pour nourrir l’espoir de belles récoltes.

« Le vendredi, jour de marché, c’est désormais une grande fête. Les semences d’arachide, de maïs et de haricot ont bien donné. L’ambiance est revenue, il y a de la musique dans les cabarets et la population se retrouve », se réjouit un autre.

Ali (nom d’emprunt), un habitant revenu d’exil, exprime sa reconnaissance : « Avec tout ce qu’on a vécu, je me demande encore comment les autorités et les FDS ont fait pour que nous retrouvions notre village.

Aujourd’hui, le marché fonctionne mieux qu’avant et tout le monde s’est remis à la tâche. Vraiment, merci un million de fois », déclare-t-il avec émotion.

Un commerçant, dont la boutique avait été incendiée lors des attaques, partage aussi sa satisfaction : « Avant, on vivait dans la peur, sans savoir quand fuir. Aujourd’hui, nous travaillons dans la solidarité. Le marché reprend et nous remercions vivement les autorités qui ont tout fait pour nous donner l’espoir ».

Dans le domaine de la santé, la reprise est également perceptible. « Nous avions dû fermer le CSPS en décembre 2023. Mais depuis mars 2025, avec le retour de la sécurité, nous avons rouvert et reprenons les consultations. L’essentiel est que nous soyons de nouveau aux côtés de notre population », explique un agent de santé.

À Yémafota, habitants, forces de défense, volontaires et autorités locales partagent un même sentiment : celui de la renaissance d’un village longtemps meurtri, désormais symbole de courage, de résilience et d’espérance.

La reconquête s’accompagne ainsi d’une consolidation de la paix et d’une volonté ferme de bâtir un avenir radieux, grâce à l’engagement des forces combattantes et à la résilience des populations.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata