Burkina-Mali-Niger-Sports-JAES

Bamako donne le coup d’envoi des premiers Jeux de l’Alliance des États du Sahel

Ouagadougou, 22 juin 2025 (AIB/AMAP) – Les premiers Jeux de l’Alliance des États du Sahel (JAES) ont été officiellement lancés ce samedi à Bamako, lors d’une cérémonie d’ouverture haute en couleurs présidée par le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, au Palais des Sports Salamatou Maïga.

Aux côtés du chef du gouvernement malien, on notait la présence des ministres en charge des Sports et de la Jeunesse du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que d’illustres champions comme le Burkinabè Iron Biby, l’ex-champion du monde nigérien de taekwondo Abdoulrazak Issoufou Alfaga et le double champion malien Daba Modibo Keïta.

La cérémonie a été ponctuée par le défilé des délégations des trois pays membres de l’AES (Burkina Faso, Mali et Niger), l’exécution de l’hymne de la Confédération, la présentation des ambassadeurs des Jeux et l’entrée solennelle de la Flamme, portée par Daba Modibo Keïta, qui a allumé la vasque.

Pendant une semaine, les athlètes s’affronteront dans neuf disciplines : football (U17), lutte traditionnelle, bras de fer, athlétisme, tir à l’arc, judo, karaté, kung-fu wushu et taekwondo. Les épreuves se dérouleront sur plusieurs sites : le stade du 26 Mars, le stade Mamadou Konaté et le Palais des Sports.

Placée sous la présidence du Général Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, cette première édition des JAES vise à renforcer l’unité, la fraternité et la résilience entre les peuples du Sahel à travers le sport.

AMAP-AIB