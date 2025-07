Bama : Bientôt du bitume pour accéder au barrage de Samendeni grâce à l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Bama, 16 juillet 2025 (AIB)–Le tronçon Bama-Soungalodaga, long d’environ 16 kilomètres et menant au barrage de Samendeni, est en cours d’aménagement en vue de son bitumage dans les mois à venir. Les travaux sont menés dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Sur le terrain, l’on aperçoit une intense activité : des engins lourds de couleur verte, estampillés Faso Mêbo, creusent des fossés, déversent de la latérite et ouvrent la voie. Des arbres seront également abattus afin de supprimer certaines courbes jugées dangereuses, pour rendre la route plus droite et accessible.

« Nous sommes très contents du travail qui se fait actuellement. Nous n’avions pas de passage », a confié un riverain visiblement satisfait de l’avancée des travaux.

En guise d’encouragement, la coordination des associations de veille citoyenne de Bama a offert, le 21 juillet 2025, une tonne de ciment à l’initiative présidentielle.

Au-delà du désenclavement des villages, le bitumage est important pour le Programme de développement intégré de Samendeni (PDIS), qui y voit un levier pour dynamiser les activités agricoles, halieutiques et touristiques autour du barrage.

