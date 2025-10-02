Bam/Tikaré : Le Zitenga Naba Tigré célèbre le Napoussoum en présence des autorités provinciales

Kongoussi, 30 sept. 2025 (AIB) – Le Zitenga Naba Tigré, porte-parole des leaders coutumiers du Bam, a célébré le samedi à Tikaré sa fête coutumière du Napoussoum, en présence du haut-commissaire de la province, Karim Ouédraogo, qui a conduit une forte délégation provinciale venue lui souhaiter une heureuse année.

Le Napoussoum est une fête traditionnelle des moissons qui symbolise la fin des récoltes et la reconnaissance aux ancêtres pour les bienfaits de la terre. Dans le Zitenga, il constitue aussi un cadre de retrouvailles, de solidarité et de prières pour la paix et la prospérité.

Cette cérémonie fait suite au Boulpoussoum, organisé en début d’hivernage pour implorer les mânes des ancêtres en faveur d’une bonne pluviométrie. À cette occasion, le chef implore les mânes de ses ancêtres afin qu’ils gratifient le canton d’une bonne pluviométrie, tout en les préservant des catastrophes.

Entouré par les garants de la tradition locale, le Naba Tigré s’est installé sur son trône où il a reçu les salutations des chefs de villages de sa circonscription, selon les règles coutumières.

Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué la portée sociale et spirituelle de cette célébration. « Au-delà de son caractère coutumier, le Napoussoum est une fête de cohésion et d’unité. C’est aussi une occasion de renouveler nos vœux à l’endroit du chef du canton pour cette nouvelle année », a-t-il déclaré.

Il a également félicité le Zitenga Naba Tigré pour l’entame de cette nouvelle année coutumière et pour son engagement constant en faveur du bon vivre-ensemble dans la province.

En retour, le Naba Tigré a remercié le haut-commissaire et sa délégation pour leur accompagnement. Il a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude à la direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme des Koulsé, qui a contribué à la réalisation d’un hall devant la cour royale.

En rappel, le canton du Zitenga couvre les communes de Tikaré, Guibaré et Rouko, et son chef, le Naba Tigré, totalise plus de 20 ans sur le trône.

Agence d’Information du Burkina

AR/bak