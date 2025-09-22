Bam/Tikaré : Le Zitenga Naaba Tigré célèbre le Napoussoum en présence des autorités provinciales

Kongoussi, 20 sept. 2025 (AIB) – Le Zitenga Naba Tigré, porte-parole des leaders coutumiers du Bam, a célébré samedi à Tikaré sa fête coutumière du Napoussoum, en présence du Haut-commissaire de la province, Karim Ouédraogo, qui a conduit une forte délégation provinciale.

Le Napoussoum est une fête traditionnelle des moissons qui symbolise la fin des récoltes et la reconnaissance aux ancêtres pour les bienfaits de la terre. Dans le Zitenga, il constitue aussi un cadre de retrouvailles, de solidarité et de prières pour la paix et la prospérité.

cette cérémonie fait suite au Boulpoussoum, organisé en début d’hivernage pour implorer les mânes des ancêtres en faveur d’une bonne pluviométrie. À cette occasion, le chef implore les mânes de ses ancêtres afin qu’ils gratifient le canton d’une bonne pluviométrie tout en préservant des catastrophes.

Entourés par les garants de la tradition locale, Naba Tigré s’est installé sur son trône où il a reçu les salutations des chefs de villages de sa circonscription, selon les règles coutumières.

Le haut-commissaire du Bam Karim Ouédraogo a salué la portée sociale et spirituelle de cette célébration. « Au-delà de son caractère coutumier, le Napoussoum est une fête de cohésion et d’unité. C’est aussi une occasion de renouveler nos vœux à l’endroit du chef du canton pour cette nouvelle année», a-t-il affirmé.

M. Ouédraogo a également le chef pour son engagement constant en faveur du bon vivre-ensemble dans la province.

Naaba Tigré a remercié le haut-commissaire et sa délégation pour leur accompagnement. Il a également manifesté sa gratitude envers l’administration burkinabè.

« Je remercie les autorités administratives et particulièrement la direction régionale du ministère en charge de la Culture des Kuilsé (Centre-Nord), qui a contribué avec notre communauté pour la réalisation d’un hall devant la cour royale. Ce joyau servira de cadre d’accueil et de rencontres pour notre communauté », a-t-il affirmé.

En rappel, le canton du Zitenga couvre les communes de Tikaré, Guibaré et Rouko et le chef, Naba Tigré, totalise plus de 20 ans sur le trône.

