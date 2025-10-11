Bam / Sport : le sélectionneur national de dodgeball présente les médailles de son équipe au haut-commissaire

Kongoussi, 8 oct. 2025 (AIB) – Le sélectionneur national de dodgeball du Burkina Faso, Émile Wendinkogndé Ouédraogo, étudiant originaire de Kongoussi, a été reçu mardi soir par le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, à son cabinet. Accompagné du directeur provincial en charge des Sports du Bam, Mohaïmini Ouédraogo, il est venu présenter les médailles remportées par l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des nations de dodgeball 2025, tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 23 au 27 août dernier.

« En tant que sélectionneur national, j’ai eu l’honneur de conduire notre équipe à cette compétition continentale. Nous avons obtenu la deuxième place, un résultat encourageant pour une discipline encore jeune au Burkina Faso. De passage à Kongoussi, j’ai souhaité présenter ces médailles au premier responsable de la province », a confié Émile Wendinkogndé Ouédraogo.

Le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a salué la performance de l’équipe et félicité le sélectionneur national pour le travail accompli.

« Cet exploit honore non seulement la province du Bam, mais aussi le Burkina Faso tout entier. Malgré le contexte difficile que traverse notre pays, vous contribuez à faire rayonner son image à l’international », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur provincial en charge des Sports du Bam, Mohaïmini Ouédraogo, a souligné l’importance de ces victoires. Selon lui, au moment où le Burkina Faso s’affirme sur la scène internationale, voir notre drapeau hissé et entendre notre hymne national grâce au sport est un véritable motif de fierté.

Le premier responsable sportif du Bam a rappelé que le dodgeball est un sport collectif opposant deux équipes de six joueurs, où chaque camp tente d’éliminer les adversaires en les touchant avec un ballon, tout en évitant d’être soi-même touché. C’est une discipline rapide, stratégique et spectaculaire, qui gagne progressivement en popularité sur le continent.

En rappel, la Coupe d’Afrique 2025 de dodgeball a réuni 16 pays africains à Abidjan. Le Burkina Faso a terminé deuxième, derrière la Côte d’Ivoire, pays organisateur.

Le dodgeball, connu en français sous le nom de balle aux prisonniers, est un sport collectif où deux équipes s’affrontent en se lançant des balles. Le but est de toucher les adversaires sans qu’ils ne rattrapent la balle, car un joueur touché est éliminé. En revanche, attraper une balle lancée permet d’éliminer le lanceur adverse et parfois de faire revenir un coéquipier. Rapide, dynamique et stratégique, le dodgeball mise sur la précision, la réactivité et l’esprit d’équipe. Longtemps considéré comme un simple jeu scolaire, il est aujourd’hui pratiqué en compétition dans plusieurs pays, avec des règles codifiées et des championnats officiels.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata