Bam/Sabé : Le haut-commissaire constate la restauration du parc à résidus de Bissa Gold

Kongoussi, 19 nov. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a effectué lundi 17 novembre une visite de suivi sur le parc à résidus (TSF) de la mine de Bissa Gold, afin de s’assurer du respect des normes environnementales et des dispositions prises pour protéger les populations riveraines.

Accompagné du directeur provincial des Eaux et forêts du Bam, le commandant Mahamadou Zoungrana, du directeur provincial de la Police nationale, Kito Yaya Soulama, et du commandant adjoint de la brigade territoriale de gendarmerie, le haut-commissaire a été accueilli par le directeur Santé-Sécurité-Environnement de la mine, Paul Ouédraogo.

Ce dernier a présenté l’état d’avancement des travaux de restauration du parc à résidus, qui couvre une superficie totale de 208 hectares.

« Le premier parc a été rempli en 2021 et le reboisement a débuté en 2023. À ce jour, 90% des plants survivent et certains atteignent plus de 3 mètres », a-t-il indiqué.

Pour l’année 2025, ce sont 21 000 plants ont été mis en terre, avec un taux de survie estimé également à plus de 90%.

Les espèces utilisés sont des acacias, des prosopis et Des eucalyptus. Ils ont été choisies pour leur capacité d’adaptation et leur rôle dans la lutte contre la pollution.

La délégation a visité les zones reboisées en 2023 ainsi que celles de la campagne 2025. À l’issue de la visite, le directeur provincial des Eaux et forêts a salué les efforts de la mine dans la restauration du couvert végétal, tout en l’exhortant à poursuivre des reboisements à grande échelle sur toutes les surfaces déclassées.

Concernant la poussière, il a précisé que la mine procède régulièrement à l’arrosage des surfaces afin de limiter les nuisances, une opération qui a été constatée sur le terrain par la délégation.

Le haut-commissaire a encouragé les responsables de Bissa Gold à intensifier leurs actions en vue de restaurer pleinement le TSF et d’améliorer le cadre environnemental.

En rappel, plusieurs voix se sont élevées ces derniers mois pour dénoncer la gestion du parc à résidus par la mine, notamment lors d’une manifestation organisée en août dernier à Imiougou par des organisations citoyennes.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata