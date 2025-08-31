BURKINA-BAM-REBOISEMENT

Bam/Reboisement : Plus de 1200 arbres médicinaux plantés au bord du lac Bam

Kongoussi, 30 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a présidé, le samedi 30 août 2025 à Kongoussi, la mise en terre de plus de 1200 plants répartis en 45 espèces, dans le bosquet provincial situé au bord du lac Bam. L’initiative vise à préserver cette ressource naturelle et à renforcer les moyens de soin des populations.

Selon le directeur provincial des Eaux et forêts du Bam, le commandant Mahamadou Zoungrana, il s’agit de 1256 plants, tous des espèces médicinales telles que le Sébastien pimtamdra, le caicedra, le tamarinier, l’acacia macroscopique et l’acacia milotika, qui ont été plantés. Des colatiers, des avocatiers et bien d’autres espèces complètent le lot.

Le président de la délégation spéciale de Kongoussi, Abel Dayamba, a précisé que le bosquet couvre une superficie de 2 hectares et longe les berges du lac.

Il a rassuré que la commune, avec l’appui de ses partenaires, procédera à la clôture du site pour mieux protéger les plants.

Le Haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo a, pour sa part, salué la mobilisation des forces vives pour cette première phase, tout en appelant les populations à entretenir les arbres afin qu’ils contribuent efficacement à la santé et au bien-être des populations.

En rappel, le gouvernement a lancé l’initiative « une province, un bosquet » lors de la Journée nationale de l’arbre 2025.

Agence d’information du Burkina

