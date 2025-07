Bam : Plus de 50 élèves des écoles Teksum primés lors d’une journée d’excellence scolaire

Kongoussi, 8 juillet 2025 (AIB)- La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bam a organisé, le samedi 5 juillet à Kongoussi, une Journée d’excellence scolaire au profit des écoles Teksum, afin de récompenser les meilleurs élèves et enseignants.

Au total, une cinquantaine d’élèves du primaire, cinq du secondaire et deux de l’enseignement supérieur ont été distingués. Les lauréats ont reçu des prix composés de kits scolaires, de vélos et d’attestations de reconnaissance.

Placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, la cérémonie a également été marquée par la présence du parrain des écoles, Per Toré Teksum, venu spécialement de Norvège.

Cette cinquième édition de la Journée d’excellence a été organisée en collaboration avec l’ONG A Better Life Foundation.

Dans son discours, le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bam, Naba Ilboudo, a salué l’engagement des enseignants et des élèves, ainsi que le soutien constant de monsieur Per Toré Teksum.

« Les résultats de cette année témoignent de l’impact positif du partenariat qui nous lie. Toutes les écoles ont enregistré d’excellents taux de réussite à l’examen du CEP », a-t-il indiqué.

Adama Ouédraogo, représentant national de Per Toré Teksum au Burkina Faso, a, pour sa part, exprimé sa satisfaction face aux performances des élèves.

« Sur l’ensemble des écoles Teksum, presque toutes ont atteint un taux de réussite de 100 %. Dans une seule école, sur 84 élèves présentés, un seul a échoué. C’est un motif de fierté et d’encouragement », a-t-il déclaré.

Le promoteur des écoles, Per Toré Teksum, a réaffirmé son engagement à accompagner le système éducatif burkinabè, notamment dans les zones défavorisées du Bam. Il a annoncé son intention de construire un collège d’enseignement technique à Kongoussi, afin d’assurer la continuité des études pour les élèves issus de ses établissements.

Pour mémoire, Per Toré Teksum est un architecte norvégien. En 2005, après avoir appris par voie de presse l’insuffisance d’infrastructures scolaires dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, il s’est engagé à construire des établissements scolaires. Depuis, il a réalisé douze écoles qui portent son nom dans la province du Bam.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AR/ata