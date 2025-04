Bam : L’Initiative présidentielle pour le développement communautaire expliquée aux populations

Kongoussi, 22 avril 2025(AIB)-Le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso pour la région du Centre-Nord, Issa Lagvaré, a bouclé samedi une tournée dans les différentes communes de la province du Bam, au cours de laquelle il a exhorté les populations à s’approprier l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), afin d’accélérer le développement dans la province.

La tournée de M. Lagvaré a débuté le 15 avril 2025 avec les forces vives de la commune de Zimtanga dans la matinée, puis celles de Nasseré dans la soirée. Elle s’est poursuivie avec les communes de Tikaré et Rouko le 16 avril, puis celle de Rollo le 17 avril. Guibaré et Sabcé ont accueilli la délégation le 18 avril, et Kongoussi ce 19 avril.

Assisté par le Dr Joseph Djolgou, le chargé de mission a félicité les différentes couches sociales pour leur capacité de résilience face à l’adversité. « Nous sommes là pour sensibiliser les populations à l’IPDC. C’est une manière de leur faire comprendre que nous devons compter sur nous-mêmes pour nous développer. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté une forte mobilisation des populations, ce qui témoigne de l’intérêt qu’elles accordent à cette vision du Chef de l’État », a indiqué Issa Lagvaré.

À l’étape de la commune de Nasseré, le Naba Kaongo, chef du canton du Kirgtenga, a remercié le chargé de mission pour cette belle initiative. « Nous avons retenu qu’il y a plusieurs offensives, et chacune d’elles est conçue pour le développement intégral du pays. La sécurité, l’économie, le social, l’environnement, tout a été pris en compte dans l’initiative », a relevé le chef. Abordant le sujet des personnes déplacées internes, Naba Kaongo s’est dit rassuré. « Nous avons reçu des informations de première main, et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir retourner cultiver à Nasseré si tout se passe bien. Nous sommes donc prêts, et nous attendons le feu vert pour le retour », a-t-il ajouté.

À l’étape de Sabcé, le Naba Kiiba de Rissiam a réaffirmé son soutien, ainsi que celui de sa communauté, au Capitaine Ibrahim pour avoir tracé une stratégie de développement endogène en faveur des populations. Il a félicité le chargé de mission Lagvaré pour avoir entrepris cette tournée, qui a permis aux différentes populations d’être au même niveau de compréhension de l’initiative présidentielle.

Avec les forces vives de Zimtanga, le message est bien passé et les participants se sont dits satisfaits de la qualité des échanges. « Nous sommes très contents d’avoir participé aux échanges. Nous avons appris qu’il y a de grandes actions en perspective pour notre commune. Mais nous souhaitons, une fois de retour à Zimtanga, que les femmes bénéficient de formations dans les domaines porteurs, afin d’accompagner l’initiative présidentielle », a souligné Fatimata Marie Sawadogo, une femme de Zimtanga.

À la dernière étape, avec les forces vives de Kongoussi ce 19 avril, le thème de la Révolution populaire et progressiste (RDP) a été développé par le Dr Moumouni Zoungrana. La communication a permis à la population de Kongoussi de mieux comprendre les enjeux et les défis de cette révolution.

Rappelons que des thèmes comme le patriotisme, l’engagement citoyen et l’offensive agro-sylvo-pastorale ont également été développés dans toutes les communes visitées.

Agence d’information du Burkina

