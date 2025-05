BURKINA-BAM-SANTE-CENTRE-MEDICAL-INAUGURATION

Bam : Le village de Sorgho-Yarcé dispose d’un poste de santé primaire de 65 millions de FCFA

Kongoussi, 2 mai 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Bam, Moussa Sanou, a inauguré, le mardi 29 avril 2025, à l’inauguration d’un poste de santé communautaire équipé, dans le village de Sorgho-Yarcé, dans la commune de Kongoussi, afin de rendre les soins de santé primaire accessibles aux populations, d’un coût de 65 millions de F CFA.

Le Poste de santé communautaire (PSC) de Sorgho-Yarcé, inauguré le mardi 29 avril 2025, est composé d’un bâtiment abritant deux blocs de soin, d’une salle d’observation, d’un dépôt de Médicament essentiel générique (MEG) et d’un hall de causerie.

Ce centre de santé est également doté d’une électrification solaire et dispose d’une adduction d’eau potable simplifiée.

D’un coût de réalisation est de 65 millions de F CFA, il a été financé dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet sauver la vie, de l’ONG Pathfinder International.

La chargée de projet à Pathfinder International, Dr Sandrine Konseibo, a salué l’engagement communautaire et a rappelé que le PSC est plus qu’un bâtiment parce qu’il représente une promesse tenue par l’ONG pour une santé plus accessible et équitable des populations.

« Ce poste de santé répond à un besoin crucial des populations rurales et s’inscrit dans la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028 », a-t-elle déclarée.

Le Médecin-chef du district (MCD) sanitaire de Kongoussi, Dr Arzouma Idrissa Ouédraogo, a indiqué que ce poste de santé représente « une avancée majeure vers la couverture santé universelle ».

Il a invité la population de Sorgho-Yarcé à en assurer la pérennité par une bonne fréquentation et un entretien régulier.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Kongoussi, Etienne Sawadogo, a, au nom des bénéficiaires, exprimé la gratitude de la commune envers les partenaires.

Il a indiqué que le poste de santé répondra aux besoins de la population, notamment les personnes déplacés internes.

Le secrétaire général de la province du Bam, Moussa Sanou, a, au nom du haut-commissaire souligné que la construction de ce poste concrétise l’un des objectifs majeurs du gouvernement burkinabè qui est de rapprocher l’offre de soins des usagers pour renforcer la couverture sanitaire et la lutte contre la maladie.

Il a en outre invité l’organe de gestion locale du poste et le personnel de santé à s’impliquer activement dans la gestion de l’infrastructure afin «de maintenir les installations fonctionnelles, propres, commodes et attrayantes».

