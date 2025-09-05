Bam : le haut-commissaire rend visite aux bacheliers en immersion patriotique à Loumbila

Kongoussi, 5 septembre 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a effectué ce vendredi matin une visite au Centre professionnel du Service national pour le développement de Loumbila (province de l’Oubritenga), où séjournent des bacheliers de sa province dans le cadre de l’immersion patriotique. Il était accompagné du directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Bam, Midon Coulibaly.

Arrivés sur les lieux vers huit heures, les deux responsables ont échangé avec les jeunes et leur ont adressé des félicitations ainsi que des encouragements pour leur engagement citoyen. « Je suis venu vous encourager et vous féliciter pour votre esprit de discipline. Soyez fiers parce que vous serez des références et des bâtisseurs du Burkina Faso. Mais vous devez aussi être des exemples partout où vous passerez une fois de retour », a déclaré Karim Ouédraogo. Le haut-commissaire a également indiqué que cette immersion constituait une expérience enrichissante pour les participants et leur permettait de passer des vacances utiles au service de la nation.

Sur place, il a pu constater une discipline et une rigueur déjà adoptées par les jeunes. Ces derniers, au nombre de 1 200, répondaient aux interrogations dans un langage emprunté au milieu militaire : « affirmatif », « positif ». Pour le haut-commissaire Ouédraogo, cette attitude illustre les valeurs de patriotisme, de responsabilité et de solidarité que véhicule le programme d’immersion.

La visite s’est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par des applaudissements nourris d’admiration à l’endroit du haut-commissaire et de sa délégation.

En rappel, plus de 500 bacheliers de la province du Bam participent à cette immersion à Loumbila. Ils cohabitent avec leurs camarades venus du Namentenga et de l’Oubritenga.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata