Bam : Le haut-commissaire rend hommage à la Police municipale de Kongoussi à l’occasion de son 30e anniversaire

Kongoussi, 4 décembre 2025, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a rendu un hommage mérité ce jeudi à la Police municipale de Kongoussi lors de la dernière montée du drapeau national de l’année 2025 qui a eu lieu dans l’enceinte du commandement de la police municipale de Kongoussi.

La montée tournante des couleurs nationales de ce mois de décembre 2025 a été placée sous le signe de la reconnaissance et de l’hommage à la Police municipale qui marque ses 30 ans d’existence cette année.

Dans son adresse, le haut-commissaire a magnifié la Police municipale et salué cette institution discrète mais indispensable , dont les agents veillent chaque jour au bon fonctionnement de la commune.

Il a rappelé que depuis sa création en 1995, la Police municipale contribue activement à l’ordre public à travers la régulation de la circulation, la gestion des espaces marchands, la prévention de la petite délinquance et l’appui constant aux forces de défense et de sécurité.

Karim Ouédraogo a félicité le commandement et le personnel de cette corporation pour leur professionnalisme, leur loyauté et leur sens du devoir, malgré un contexte sécuritaire éprouvant.

Il a aussi indiqué que leur engagement quotidien permet de maintenir un cadre de vie plus serein pour les populations du Bam.

Le haut-commissaire a également dressé un bilan positif de l’année 2025, marqué par la modernisation de plusieurs services publics et le renforcement des capacités administratives. Il a remercié les forces vives de la province ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur soutien.

Abordant la réorganisation sécuritaire en cours, il a annoncé le départ, le 19 novembre 2025, de la Brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi, et a encouragé la Police nationale qui assure désormais pleinement la sécurité intérieure de la commune.

En conclusion, l’autorité provinciale a invité la Police municipale de Kongoussi à poursuivre ses efforts, à demeurer proche des citoyens et à rester un modèle d’intégrité.

Pour lui, cette montée des couleurs traduit la fierté nationale et ouvre la voie à une paisible année de 2026.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata