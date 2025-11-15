Bam : Le Haut-commissaire Karim Ouédraogo inaugure le Centre d’écoute pour jeunes de Kongoussi

Kongoussi, 11 nov. 2025, (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a procédé ce lundi 10 novembre 2025 à l’inauguration du Centre d’écoute pour jeunes (CEJ) de Kongoussi afin de contribuer à améliorer la sante sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents.

L’infrastructure composé dune salle de consultation et dune bibliothèque vise à promouvoir la santé et le bien-être des jeunes et adolescents de la ville de Kongoussi.Selon le médecin chef du district sanitaire de Kongoussi Dr Arzouma Idrissa Ouédraogo, le centre a pu avoir le jour grâce à deux partenaires du districts. « Le terrain nous a été offert par lONG Dignus et l’ONG Médecin du monde France a construit et équipé les locaux. Nous disons merci aux deux ONG pour ce partenariat » a-t-il expliqué.

Le médecin responsable du centre Dr Christian Tegwendée Yaméogo a précisé que le centre est doté de service technique 16 appropriés pour contribuer à améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes.

Le haut-commissaire a adressé ses félicitations aux responsables du district sanitaire et à ses partenaires pour avoir développé cette initiative.

Il a par ailleurs invité les jeunes à s’approprier pleinement le centre afin d’en faire un véritable espace d’écoute, d’information et de développement personnel.En rappel, cette inauguration a été couplée à la Semaine nationale de la planification familiale plus qui est célébrée du 10 au 16 novembre 2025.

