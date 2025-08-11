Bam : Le Haut-commissaire invite les bacheliers en partance pour l’Immersion patriotique à honorer la réputation de la province à travers leur conduite

Kongoussi, 11 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a rendu visite ce lundi matin aux bacheliers sur le départ pour la session 2025 de l’Immersion patriotique obligatoire, afin de leur adresser ses encouragements et leur souhaiter plein succès.

Tous les bacheliers du Bam se sont regroupés au sein de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire de la Formation professionnelle et technique du Bam pour être convoyéla Loulbila dans la region de Oubri pour leur immersion patriotique.

Le haut-commissaire a rappelé que cette immersion, instaurée en mai dernier, par les plus hautes autorités est bien plus qu’un déplacement. Pour lui, « c’est une formation citoyenne et patriotique qui permet de mieux comprendre son pays et son rôle dans sa construction ».

Durant leur séjour, les jeunes bacheliers vivront concrètement les valeurs de la patrie, de solidarité, d’ordre, de discipline à travers un programme riche.

Face à la montée de l’incivisme, Le haut-commissaire Ouédraogo a insisté sur la nécessité de bâtir « un nouveau modèle du Burkinabè, intègre et engagé ». Il les a invités à honorer la réputation du Bam en incarnant discipline, humilité, solidarité et esprit d’équipe.

Il a également salué le travail remarquable du directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire Midon Coulibaly et de son équipe pour la préparation de cette session.

En rappel, ce sont plus de 500 bacheliers du Bam qui ont embarqué de Kongoussi pour Loumbila et ce pour un mois de formation patriotique. Leur retour est prévu pour le 10 septembre prochain.

Agence d’information du Burkina

AR/ata