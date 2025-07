Bam : la ville de Kongoussi se mobilise pour dire adieu à Adama Ouédraogo dit « OA »

Kongoussi, 17 juillet 2025 (AIB)-La ville de Kongoussi a rendu un hommage unanime, ce jeudi, à Adama Ouédraogo dit « OA », entrepreneur et philanthrope bien connu, décédé le 15 juillet 2025 à Ouagadougou, des suites d’une courte maladie. Son inhumation, qui a eu lieu ce 17 juillet, a paralysé les activités économiques de la ville.

Né le 1er janvier 1975 à Manegtaba, dans la commune de Tikaré (province du Bam), Adama Ouédraogo était une figure emblématique du monde des affaires à Kongoussi. Il était le président-directeur général (PDG) de OA Décor, de l’alimentation FAVOR Market et le fondateur du Complexe scolaire évangélique Wend Songda de Kongoussi. Il fut également élu consulaire à la Chambre de commerce pour la province du Bam.

Ses obsèques, qui ont connu une forte mobilisation, ont rassemblé de nombreuses personnalités, dont le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, celui du Sanmatenga, Idrissa Gansonré, ainsi que le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie (FOPAHT), Célestin Mahamoudou Pierre Zoungrana.

Dans son témoignage, le haut-commissaire du Bam a salué la mémoire « d’un homme humble, serviable et profondément engagé pour le développement local » : « C’est un monsieur qui a beaucoup contribué au développement du Bam. Il a été un grand artisan de la dynamique de reconquête du territoire national », a-t-il précisé.

L’Église des Assemblées de Dieu (AD), dont il était membre actif, a salué l’exemplarité de sa foi et son engagement constant pour l’œuvre de Dieu, tant dans sa vie personnelle que dans ses entreprises.

En signe de deuil et de reconnaissance, presque tous les commerces de Kongoussi ont baissé rideau ce 17 juillet. Le marché central, les restaurants, les boutiques de rue ainsi que les services de transfert d’argent ont suspendu leurs activités. Seuls l’administration publique, les stations-service, les banques et les pharmacies sont restées ouvertes.

Âgé de 50 ans, le défunt Adama Ouédraogo laisse derrière lui une veuve et six enfants. Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage socio-économique et spirituel de Kongoussi.

Agence d’information du Burkina

AR/ata