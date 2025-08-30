Bam : La veille citoyenne réclame le départ 3 responsables de Bissa Gold

Kongoussi, 28 août 2025 (AIB) – Les organisations de veille citoyenne de Kongoussi et de Sabcé ont manifesté, jeudi à Imiougou, contre la société minière Bissa Gold. Elles accusent trois responsables d’avoir attisé un différend lié à un reboisement sur un site de résidus miniers et exigent leur remplacement.

Selon des leaders communautaires, la mine a mobilisé des jeunes de Sabcé pour reboiser sur le tailing d’Imiougou, malgré le refus des habitants de cette localité, qui demandaient plutôt un apport en latérite. Cette décision aurait conduit les sages d’Imiougou à invoquer des fétiches (Tinsé en mooré) contre ceux ayant procédé au reboisement.

Le chef du village d’Imiougou, ancien employé de la mine, a déploré le manque de dialogue. « Nous manifestons parce que nous savons que le Président Ibrahim Traoré est un homme de vertu et qu’il nous écoutera », a-t-il ajouté.

Le responsable de la veille citoyenne du Bam, Noufou Sawadogo dit Naf Naf, a pour sa part averti que la situation pourrait menacer la cohésion entre les villages. Les manifestants exigent ainsi le départ de trois responsables de la mine.

La société Bissa Gold se dit « surprise » par cette contestation, affirmant avoir toujours associé les communautés aux activités de réhabilitation. « Dans le cadre de la réhabilitation de notre TSF, nous avons décidé de planter des arbres, en associant toujours les communautés concernées. Certaines n’étaient pas d’accord et nous avons travaillé avec celles qui l’étaient. Nous sommes donc surpris par cette manifestation qui demande en plus le départ de certains responsables », a expliqué un représentant de la mine.

En rappel, le tailing (ou résidu minier) désigne les déchets issus du traitement du minerai, composés d’eau, de particules de roche et de réactifs chimiques. Les deux options de gestion – reboisement ou recouvrement d’argile – sont considérées comme appropriées par des spécialistes.

