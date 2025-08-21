Burkina-Bam-Veille-Citoyenne-Bourzanga-Reboisement

Bam : La veille citoyenne de Bourzanga reverdit les services publics pour raffermir la cohésion sociale

Kongoussi, 19 août 2025 (AIB) – La coordination communale de la veille citoyenne de Bourzanga a procédé, samedi 16 août 2025, à la mise en terre de plus de 200 plants de diverses espèces. Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale et à magnifier la résilience de la localité face aux défis sécuritaires.

Au total, plus de 200 plants composés d’espèces fruitières et médicinales (neemiers, acacias, moringas, papayers, baobabs, manguiers, etc.) ont été plantés dans l’enceinte de la mairie, de la préfecture, du détachement militaire, du CSPS, du service de l’action sociale ainsi que dans plusieurs lieux de culte de Bourzanga.

Selon le président de la coordination communale de la veille citoyenne, Issaka Bélem, l’initiative va bien au-delà de l’embellissement du cadre de vie.

« Notre action traduit une volonté de féliciter les FDS et les VDP pour les sacrifices consentis dans la sécurisation de Bourzanga, et de renforcer la cohésion entre les populations et les fonctionnaires qui continuent d’exercer ici malgré un contexte sécuritaire souvent difficile », a-t-il déclaré.

Cette opération a mobilisé toutes les couches sociales de la commune, témoignant ainsi de l’adhésion collective à l’initiative.

Malgré les difficultés sécuritaires, la commune de Bourzanga demeure debout et fidèle à sa réputation de cité résiliente.

Elle continue non seulement de résister, mais aussi de reverdir et d’embellir ses espaces publics, affirmant ainsi sa volonté de promouvoir le vivre ensemble.

Agence d’information du Burkina

AR/bak/ata