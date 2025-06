BURKINA-JOURNEE-MONDIALE-ENVIRONNEMENT-BISSA-GOLD-BAM

Bam/ Journée mondiale de l’environnement: Bissa Gold reverdit son cadre de travail

Kongoussi, 6 juin 2025 (AIB) – La société minière Bissa Gold a planté jeudi à Sabcé, sur son site, plus de 400 arbres à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l’environnement 2025.

L’activité de reboisement a eu lieu le jeudi 5 juin 2025 sur le parc à résidus de la mine, couvrant une superficie de 204 hectares.

Plus de 400 plants ont été mis en terre par les travailleurs de Bissa Gold et les communautés riveraines.

Les espèces plantées sont composées de neems, d’eucalyptus et de prosopis.

Cette opération est un essai de réhabilitation que Bissa Gold a entrepris pour booster la reforestation.

Pour le superviseur environnement à Bissa Gold, Seydou Mahamadi Zono, ces arbres (neems, d’eucalyptus et prosopis) ont été spécifiquement choisis après une première expérience en 2022.

De ses explications, en 2022, la mine a planté 66 arbres fruitiers (manguiers et des goyaviers), mais aucune espèce n’a survécu. Par contre, les neemiers et les prosopis plantés à la même période ont tous survécu et grandi.

Le représentant du directeur provincial des Eaux et Forêts du Bam, le lieutenant des Eaux et Forêts Antoine Kabré a félicité les responsables de la mine pour leur initiative qui contribue à préserver l’environnement.

Selon lui, la période choisie est propice pour la plantation de ces types d’espèces.

Le lieutenant Kabré a aussi invité Bissa Gold à poursuivre régulièrement avec des actions du genre afin de réduire les menaces liées à la dégradation de l’environnement.

