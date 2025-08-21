Bam : Joanny Sawadogo porté à la tête de l’Association provinciale des commerçants

Kongoussi, 20 août 2025 (AIB) – Les commerçants de la province du Bam ont porté, à l’unanimité, leur choix sur l’entrepreneur Joanny Sawadogo pour présider aux destinées de leur faîtière, à la suite du décès de l’ancien président, Adama Ouédraogo dit OA, a appris l’AIB.

L’information relative à la désignation de M. Sawadogo a été communiquée, mardi 19 août 2025, au haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, par une délégation de l’Association provinciale des commerçants.

Cette désignation consensuelle traduit la volonté des acteurs économiques du Bam de renforcer leur cohésion afin de mieux relever les défis auxquels le secteur est confronté.

Reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de l’initiative privée, Joanny Sawadogo aura désormais pour mission de fédérer les commerçants autour d’une vision commune de prospérité et de solidarité.

Le haut-commissaire du Bam a salué l’unité des commerçants et les a exhortés à accompagner le nouveau président dans l’accomplissement de sa mission, au service du développement local.

Au cours de cette rencontre, la délégation a également exprimé sa gratitude aux autorités provinciales et aux populations pour leur forte mobilisation et leurs multiples soutiens lors des obsèques de l’ancien président, Adama Ouédraogo dit OA.

En rappel, Adama Ouédraogo dit OA est décédé le 15 juillet 2025 à Ouagadougou des suites d’une courte maladie. Il a été inhumé le 17 juillet 2025 à Kongoussi.

Agence d’Information du Burkina

AR/bak/ata