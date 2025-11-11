Bam/Initiatives Présidentielles: bientôt une vaste offensive agricole pour soulager les populations

Kongoussi, 10 nov. 2025 (AIB) – Le chargé de mission à la présidence du Faso pour la region des Kulsé, Issa Lagvaré, a échangé dimanche à Kongoussi avec les forces vives du Bam sur les initiatives présidentielles en cours, notamment l’offensive agricole, qui prévoit l’exploitation de 12,5 hectares de terres dans deux communes de la province pour assurer l’auto suffisance alimentaire.

Le chargé de mission à la Présidence du Faso Lagvaré a informé les populations du Bam que les communes de Guibaré et de Tikaré sont concernées par cette offensive agricole et s’inscrit dans la dynamique de la souveraineté alimentaire prônée par le Chef de l’État le Capitaine Ibrahim Traoré.

Et pour atteindre l’objectif, «un recrutement de 25 jeunes par commune est en cours pour assurer la mise en valeur de ces parcelles».

Le chargé de mission a par ailleurs indiqué que la région des Kulsé a connu une avancée significative dans la mise en œuvre des programmes présidentiels, passant de une commune concernée à huit pour la nouvelle phase.

Abordant l’initiative présidentielle Faso Mèbo, Issa Lagvaré a exhorté la population à une active. «la région occupe actuellement la 8ᵉ place nationale en matière d’engagement communautaire» a-t-il révélé.

Le co-conférencier, Dr Moumini Zoungrana, enseignant à l’Université Joseph Ki-Zerbo, a développé trois axes de réflexion autour du néocolonialisme en temps de conflits, du rôle citoyen en période de crise et du comportement attendu des comités de veille citoyenne (Wayiyans). A ce dernier point, Il a salué leur travail remarquable tout en les exhortant à accompagner l’administration dans ses efforts aux côtés du président du Faso.

Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les causes profondes de la crise sécuritaire.

A a fin des échanges, les participants ont salué la qualité des communications et formulé des doléances, notamment sur la réinstallation des villages déplacés.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata