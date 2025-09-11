Bam/Immersion : Les parents d’élèves saluent l’initiative du Capitaine Ibrahim Traoré

Kongoussi, 10 septembre 2025 (AIB)-Le représentant des parents des élèves du Bam qui ont participé à l’immersion patriotique, Djackaridja Sawadogo, a exprimé mercredi sa profonde gratitude au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir adopté cette lumineuse initiative.

M. Sawadogo s’exprimait au lycée municipal de Kongoussi, lors de l’accueil officiel des jeunes de la province ayant séjourné un mois dans la commune de Loumbila.

« Nous traduisons notre gratitude et nos remerciements au Capitaine Ibrahim Traoré pour cette lumineuse initiative », a-t-il déclaré.

Il a rappelé au haut-commissaire qu’au départ, de nombreux parents étaient inquiets. Mais aujourd’hui, a-t-il ajouté, c’est « avec joie et sourire aux lèvres » qu’ils retrouvent leurs enfants.

Le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a pour sa part félicité les immergés pour leur conduite exemplaire et souligné que cette initiative présidentielle vise à bâtir une jeunesse consciente de ses responsabilités et déterminée à contribuer activement au progrès du Burkina Faso.

Il a rappelé que cette initiative présidentielle entend rompre avec une jeunesse spectatrice, pour promouvoir une génération consciente de ses responsabilités, engagée et déterminée à contribuer activement au développement du pays.

Se référant au Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, il a exhorté les jeunes patriotes de la province à garder en eux la conviction que « rien n’est au-dessus du destin de leur peuple ».

« Ce séjour voulu par Son Excellence le Président du Faso n’a pas été une simple parenthèse, mais une expérience fondatrice. Vous êtes désormais des citoyens éclairés, prêts à écrire votre part de l’histoire nationale », a affirmé le haut-commissaire, avant de leur souhaiter bon retour à domicile.

Le délégué des immergés du Bam, le patriote Félix Sawadogo, a également exprimé sa reconnaissance au Président du Faso et remercié le haut-commissaire pour son accompagnement constant durant leur séjour à Loumbila.

En rappel, 494 bacheliers du Bam ont effectivement pris part à cette immersion patriotique obligatoire d’un mois à Loumbila, aux côtés de leurs camarades de Zorgho et de Ziniaré.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata