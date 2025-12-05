Bam/Environnement : l’AJPEE accompagne des écoles primaires pour créer des espaces d’ombrage

Kongoussi, 3 décembre 2025 (AIB)-L’Association des Jeunes pour la Protection de l’Environnement et d’Élevage (AJPEE) de Kongoussi a remis, le 2 décembre, un lot de 200 plants de neem à cinq écoles primaires de la province du Bam, afin de renforcer la création d’espaces d’ombrage et de promouvoir l’éducation environnementale à la base.

Les écoles bénéficiaires sont : Darigma, Kora, Loulouka A, Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus et l’école du secteur 5 de Kongoussi.

Chaque établissement a reçu 40 plants de neem ainsi qu’un lot de matériel d’entretien comprenant : 10 arrosoirs, 10 seaux, 10 pelles, 10 pioches, 10 barres à mine et 40 protège-plants.

Selon le président de l’AJPEE, Wilfried Sawadogo, cette action s’inscrit dans la dynamique engagée depuis 2008 avec Action for Greening Sahel (AGS/Japon) pour accompagner les écoles dans la création de bosquets scolaires. « Ces plants permettront d’améliorer les conditions d’apprentissage tout en sensibilisant les élèves à la protection de l’environnement », a-t-il indiqué.

La représentante du directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bam, Mme Aminata Sawadogo, a salué le bon partenariat établi entre la direction provinciale et l’AJPEE. Pour elle, ces plants contribueront à renforcer, chez les élèves, le goût de la préservation de l’environnement.

Quant au directeur provincial des Eaux et Forêts du Bam, Mahamadou Zoungrana, il a félicité et encouragé l’AJPEE, précisant que cette initiative répond parfaitement aux orientations du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement en matière de restauration et de protection du couvert végétal.

Notons que des suivis trimestriels seront organisés conjointement par les Eaux et Forêts, la DPEPPNF du Bam et l’AJPEE, à l’issue desquels la meilleure école sera primée lors d’une cérémonie officielle.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata