Bam : Eldda Kouama engage les enseignantes sur la voie du leadership féminin

Kongoussi, 25 octobre 2025 (AIB)-La cheffe d’entreprise et communicatrice Ragnimwendé Eldda Kouama a salué, vendredi à Kongoussi, la détermination et l’engagement des forces combattantes du Bam dans la lutte contre le terrorisme, lors de la première édition de la Journée de l’Association des éducatrices du Bam pour la promotion du genre (AEB-G).

Placée sous la présidence du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, représenté par le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, la cérémonie a mobilisé plusieurs acteurs du monde éducatif, des autorités locales et des partenaires du secteur.

Marraine de l’événement, Mme Ragnimwendé Eldda Kouama a tenu à rendre hommage aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Certains pensaient que j’allais refuser de venir à Kongoussi. Je puis vous assurer que tant que toutes ces femmes et ces hommes vivent ici, je viendrai, car ma vie ne vaut pas plus que la leur, ni plus que celle des FDS et des VDP qui se sacrifient pour que nous puissions vivre », a-t-elle déclaré.

Au cours de la cérémonie, 17 actrices de l’éducation du Bam, issues de l’éducation non formelle, du préscolaire, du primaire, du personnel administratif ainsi que des retraitées, ont reçu des trophées et des attestations de reconnaissance pour leur dévouement à la cause de l’éducation et leur engagement dans la promotion du genre.

Mme Kouama a également animé un module sur le leadership féminin, inspiré des idéaux de la Révolution démocratique et populaire (RDP).

Elle a exhorté les femmes à s’affirmer et à participer activement au développement national à travers leurs actions dans l’éducation.

La présidente de l’AEB-G, Mme Franceline Sawadogo, a salué l’engagement de la marraine et réaffirmé la volonté de son association de valoriser les femmes éducatrices du Bam et de promouvoir une éducation inclusive et de qualité pour tous.

Quant au représentant du ministre, il a félicité les membres de l’association pour cette belle initiative avant de les rassurer que le ministère en charge de l’Enseignement de base reste disponible pour les accompagner.

En rappel, Ragnimwendé Eldda Kouama fait partie des acteurs de la société civile africaine qui avaient dénoncé la politique française en Afrique lors du Sommet Afrique-France d’octobre 2021.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AR/ata