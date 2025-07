Bam : Deux nouveaux directeurs provinciaux installés à la Jeunesse et aux Sports pour impulser une nouvelle dynamique

Kongoussi, 30 juin 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a procédé ce lundi à l’installation officielle de Kibsa Nikiéma et de Mohaïmini Ouédraogo, respectivement nouveaux directeurs provinciaux de la Jeunesse et de l’Emploi, et des Sports et Loisirs.

Dans son adresse, le haut-commissaire a salué les efforts des directeurs sortants et félicité les nouveaux responsables pour la confiance placée en eux. Il les a exhortés à faire preuve de patience, d’écoute et d’esprit d’initiative, des qualités essentielles, selon lui, pour répondre aux attentes pressantes de la jeunesse.

« Gérer la jeunesse, c’est savoir écouter, accompagner et surtout proposer des solutions adaptées à leurs aspirations », a-t-il insisté.

Le premier directeur provincial à être installé est Kibsa Nikiéma. Nommé en Conseil des ministres le 28 mai 2025, il est conseiller de jeunesse et d’éducation permanente de formation, et remplace Sékou Sabo, appelé à occuper les mêmes fonctions dans la province du Ziro.

Dans son intervention, M. Nikiéma a promis d’inscrire son action dans la continuité, tout en y apportant une touche d’innovation.

« Je m’engage à servir la jeunesse avec loyauté, efficacité et détermination », a-t-il affirmé, tout en appelant à une collaboration étroite avec les structures locales et les partenaires.

Le directeur sortant, Sékou Sabo, en poste depuis huit ans, a exprimé sa gratitude aux autorités et à ses collaborateurs pour leur accompagnement tout au long de sa mission dans le Bam, et a souhaité plein succès à son successeur.

Quant à Mohaïmini Ouédraogo, nouveau directeur provincial des Sports et Loisirs, il succède à Ousséni Sawadogo, en poste depuis 2016. Il a exprimé sa volonté de poursuivre les projets en cours et de relever les défis du secteur, notamment le manque d’équipements et l’accessibilité dans certaines zones.

« Ma mission sera guidée par l’écoute, l’intégrité et l’honnêteté », a-t-il déclaré, avant d’inviter les forces vives à s’unir autour du sport comme levier de cohésion sociale.

Le haut-commissaire Karim Ouédraogo a une fois de plus salué la qualité du travail accompli par les directeurs sortants et félicité les nouveaux pour la confiance placée en eux. Il leur a conseillé d’agir avec patience, écoute et sens de l’initiative, car, selon lui, « gérer la jeunesse exige un engagement constant et une attention particulière ».

Agence d’information du Burkina

