Balé : Une association offre un véhicule à la Brigade de la gendarmerie de Poura

Poura, le 20 septembre 2O25 (AIB) – L’Initiative citoyenne pour un développement responsable (ICDR) de Poura a fait don d’un véhicule pick-up 4X4 à la gendarmerie de Pouran le samedi 20 septembre 2025. La cérémonie de remise des clés qui a eu lieu à la mairie de Poura a été précédée d’un cross populaire et l’embellissement de la face de la mairie de plants ornementaux.

L’honneur est revenu au président de la délégation spécial (PDS), Moumouni Sawadogo, de recevoir des mains du président de l’Initiative citoyenne pour un développement responsable (ICDR), Oumarou Ouédraogo, les clés du véhicule et de les remettre au Commandant de la brigade de la gendarmerie.

Selon le président de l’ICDR, Oumarou Ouédraogo, ce moyen roulant permettra aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de se déplacer aisément et rapidement avec un grand nombre d’éléments pour intervenir dans la commune lors des situations d’urgence.

De son avis, son association n’est pas à son premier don et accompagnement aussi bien à Poura qu’ailleurs. Aussi, les responsables entendent continuer à soutenir, dans la mesure du possible, l’état dans le processus de mobilisation citoyenne autour des initiatives de développement local du pays.

Le PDS, Moumouni Sawadogo, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux donateurs. Il a invité les FDS a en faire bon usage dans la sécurisation des biens et des personnes dans la commune, qui fait face à l’insécurité du fait des activités d’orpaillage.

L’ICDR est constituée de plusieurs groupes socioprofessionnel qui cultivent la solidarité, ce qui facilite l’organisation des activités.

A l’occasion de la cérémonie de remise, un cross populaire a mobilisé, les forces vives de la commune, les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives. Dans un esprit de joie et de solidarité, ils ont fait le tour de quelques artères de la ville suivie d’une séance d’aérobic. L’association a également embelli la face de la mairie avec des plants ornementaux.

