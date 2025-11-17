Burkina/Balé-Electrisation

Balé: Un technicien en wifi Zone a survécu à une électrisation

Pa, le 6 nov.2025 (AIB) – Un technicien d’une équipe d’installation de wifi zone a survécu à une électristion de la ligne de haute tension de la Sonabel, le dimanche 16 novembre 2025 à Pâ. L’incident est intervenu après une mauvaise manipulation d’une barre de fer servant d’antenne réseau.

La victime est membre d’une équipe de techniciens venue pour assurer la maintenance périodique d’antenne réseau de wifi zone installée à proximité d’une ligne de haute tension de la sonabel dans la commune de Pâ.

La victime a été violemment électrisée et projeté à une dizaine de mètres par une ligne électrique de la Sonabel.

Selon les témoignages des riverains recueillis, c’est en voulant fixer la barre métallique qui servait d’antenne réseau du système internet wifi zone après entretien que l’objet métallique a accidentellement touché l’une des câbles électriques de la ligne de haute tension.

Alertés par le bruit du choc, des riverains se trouvant dans les encablures sont vites intervenus pour porter secours et assistance à la victime qui avait perdu conscience sur le coup et se trouvant dans un état critique.

La victime a été conduite vite au CSPS où il retrouvera quelques instants plus tard ses esprits avec des brûlures sur le corps.

Le responsable de la centrale électrique de Pâ, Wilfried KABRE informé s’est rendu au chevet de la victime pour le porter assistance et prodiguer des conseils aux autres membres de son équipe.

Heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Ce nième incident vient une fois de plus démontrer la dangerosité des lignes de haute tension de la Sonabel.

Faut-il encore le rappeler, les installations publiques à proximité de ces lignes sont fortement interdites prévient la Sonabel.

Agence d’Information du Burkina

AB-dnk-yos