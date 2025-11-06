Burkina- Balé-Sécurité-Routière-Sensibilisation

Balé : L’ONASER invite les populations à participer à lutte contre les accidents sur la RN1

Boromo, 5 nov. 2025 (AIB) – Le directeur général de l’office national de sécurité routière, Regma Zongo, a appelé les populations de la ville de Boromo en particulier et les riverains de la route nationale 1 en général, à une coproduction de la sécurité routière afin de lutter efficacement contre les accidents de la circulation récurrentes dans la ville de Boromo, au cours d’une rencontre d’échange, le mardi 4 novembre à Boromo.

Selon le directeur général de l’ONASER, Regma Zongo, la commune de Boromo est parmi les villes qui enregistrent régulièrement des cas d’accident au Burkina. Le phénomène en croissance inquiète aussi bien les autorités administratives que les populations désemparées.

Pour y remédier une délégation de l’ONASER conduite par son directeur général a échangé avec les autorités administratives locales et des représentants des autorités coutumières été religieuses, des organisations de la société civile, la faitière des transporteurs routiers, les services techniques de la mairie et la direction provinciale de la police nationale des Balé et la police municipale.

Cette rencontre d’échange a eu lieu dans une période cruciale ou quatre cas d’accident mortel ont été enregistré entre la commune de Boromo et de PA en moins d’une semaine.

Cette espace d’échange des acteurs a permis de diagnostiquer les causes majeures des accidents dans la ville de Boromo partant de la nationale 1. Au-delà des multiples facteurs énumérés, les acteurs ont retenu l’incivisme en circulation, la vitesse, le stationnement anarchique des grands porteurs comme les causes principales des accidents dans la ville et sur la route.

Pour un changement de comportement et le renversement de la tendance des solutions basées sur une synergie d’actions ont été proposées afin de faire de la sécurité routière l’affaire de tous les citoyens.

Le directeur général de l’ONASER a partagé les efforts de ses équipes à lutter contre les pratiques interdites en matière de circulation routière, l’engagement des équipes terrain et les innovations en cours pour la promotion de la sécurité sur l’ensemble du réseau routier mais également à l’intérieur des villes et campagnes par le ministère de la sécurité.

Il a invité les associations de jeunesse de Boromo à faire de la lutte contre l’incivisme en circulation leur cheval de batail en organisant des séances de sensibilisation, à dénoncer les mauvais comportements en circulation et les conducteurs fautifs, évoquer la sécurité routière en famille, à accompagner les forces de sécurité dans leur mission de régulation.

Aussi a-t-il dit sa disponibilité à accompagner toutes initiatives allant dans le sens de la sécurité routière. Des mesures exceptionnelles seront envisagées face à la situation particulière de Boromo a-t-il ajouté.

Les représentants des couches sociales ont invité les autorités communales à pallier à l’absence des panneaux de signalisation dans la ville, à mieux engager la police municipale dans la régulation de la circulation à l’intérieur de la ville et à promouvoir un cadre d’échange avec les compagnies de transport tout en dénonçant la vitesse que les cars font dans la ville.

Le président de la délégation spéciale, Esaie Bamogo, et le directeur provincial de la police nationale Arsène Kaboré ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de cette rencontre qui à en croire présage des lendemains meilleurs dans la promotion de la sécurité routière dans la ville de Boromo et sur la RN1.

Agence d’Information du Burkina

OM-dnk-ata