Balé : Les immergés offrent du matériel à l’initiative faso méébo à Boromo

Boromo, le 03 octobre 2025(AIB)-Des bacheliers immergés de Boromo ont apporté du matériel pour l’initiative faso méébo dans la région du Bankui. Le don a été reçu par le haut-commissaire Martin Bako le vendredi 03 octobre 2025 à Boromo.

Le don des immergés de Boromo est composé de 12 truelles, 05 pelles, 12 gilets, 12 gants et 02 paquets de 50 cache-nez. Les immergés donateurs ont été représentés par des délégués.

Le haut-commissaire, Martin Bako, a remercié les bacheliers. Selon lui ce geste doit être perçu comme un résultat de l’immersion patriotique. L’autorité a encouragé les immergés à continuer à traduire concrètement les enseignements reçus pendant l’immersion.

Agence d’information du Burkina