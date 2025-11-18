Burkina/Balé-Réhabilitation-Pont

Balé : Les habitants de Bandiara réhabilitent le pont d’accès au village

Ouri, le 15 novembre 2025 (AIB) – La population de Bandiara, village situé à 6 kilomètres de Ouri, a entrepris, le 15 novembre 2025, les travaux de réhabilitation du pont de la principale voie donnant accès au village. Cette initiative citoyenne vise à faciliter l’accessibilité au village et aux villages environnants.

Très tôt le matin, les habitants de Bandiara à l’aide de pioches, de cailloux sauvages, de granite et des sacs de sable se sont fortement mobilisés pour donner un nouveau visage au pont du village. Érigé sur un cours d’eau qui se jette dans le fleuve mouhoun, ce pont en état de dégradation avancée est la seule voie qui mène au village.

Cette activité d’intérêt général a lieu chaque année au moment de la baisse du niveau de l’eau du bassin et rassemble les vieux et les jeunes, signe d’un vivre-ensemble harmonieux et paisible.

Village réputé pour sa production agricole dans la commune, cette voie constitue indéniablement un levier important pour son développement économique, selon plusieurs témoignages recueillis sur place.

« Ce pont a été construit il y’a plus de 30 ans et chaque année nous la réhabilitons. Il y’a des moments de la saison des pluies où l’eau submerge le pont et impossible de quitter le village. Lorsqu’il y’a une forte pluie, les élèves ne peuvent pas accéder au village », a laissé entendre Néya Fodou, président des jeunes.

À écouter Moussa Nignan, natif du village et célèbre guérisseur, ce tronçon est une voie de transit car c’est la principale route que les commerçants de Boromo jusqu’à Taplara empruntent pour rallier Bandiara, Nérèkorosso, Tîérkou et Tchériba.

Selon eux, cette action s’inscrit dans la logique du développement endogène prôné par les plus hautes autorités du pays, celle de compter sur ses propres moyens.

Toutefois, les populations sont tous unanimes qu’il faut de grands moyens pour construire une infrastructure routière adéquate et de qualité pour désenclaver la localité.

Fort de ce constat, les habitants de Bandiara lancent un cri de cœur à toutes les bonnes volontés pour leur venir en aide afin de soulager la souffrance des usagers de cette route.

Agence d’information du Burkina

