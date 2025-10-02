Burkina/Balé-Immergés-Assainissement-Services

Balé: Les bacheliers ‘’immergés’’ assainissent les services publics de Ouri

Ouri, le 29 sept. 2025 (AIB) – Les nouveaux bacheliers immergés de la commune de Ouri ont organisé le mercredi dernier, une opération de désherbage et de nettoyage de plusieurs services publics. Cette initiative écocitoyenne volontaire traduit la mise en valeur des leçons de civisme et d’engagement patriotique reçues lors de l’immersion patriotique.

Armés de manchettes, de pioches, de dabas, de râteaux, les immergés ont investi, tour à tour, le lycée départemental, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) et la mairie pour un travail d’intérêt général. Ils ont débarrassé les différents sites visités des mauvaises herbes et arbustes et de l’insalubrité pour laisser la place à un environnement propre.

Entre marche aux pas et chants, les immergés ont fait preuve d’esprit d’équipe et de civisme sous le regard de la population enthousiasmée. Les autorités locales ont été également admiratives de l’engagement patriotique des immergés à travers cette activité d’intérêt communautaire.

Selon le président de la délégation spécial, Sibiri Bamogo, les appelés ont la culture de la solidarité et de l’amour pour la partie. Au vu de l’exemplarité M. Bamongo a dit que l’immersion patriotique est une initiative salvatrice à pérenniser.

Les immergés très heureux des encouragements des autorités et de la population pour l’œuvre accomplie, se sont séparés sur une note de satisfaction en se donnant rendez-vous pour d’autres initiatives citoyennes.

Agence d’information du Burkina

MC-dnk-ata