Balé: Sport/Lequipe de Acho 1er est sacreé champion du tournoi maracana de Djadougobon de Ouri

Ouri, le 25 sept.2025 (AIB): Lassociation des jeunes de Djadougobon (AJD) de Ouri a organisé la finale de la 8è édition de son tournoi maracana, le samedi 21 septembre 2025, sur le terrain de l’école A. L’ équipe d’Acho 1er est sacré champion de cette édition. La finale a mobilisé de nombreux spectateurs.

Cette competition annuelle se joue dans le mois de septembre depuis 2018.Pour cette édition, les jeunes du quartier ont été régroupés en six équipes de deux poules. Après les phases éléminatoires très animées, cest léquipe de Racine et Acho 1er qui se sont affrontées en finale.

Après 90 minutes de jeu âprement disputé, le score est resté nul et vierge malgré l ambiance euphorique des supporters. C’est finalement la séance des tirs au but qui a départagé les deux équipes en consacrant la victoire de Acho 1er avec 04buts contre 03 pour son adversaire.

Pour l’entraineur de Acho 1er, Salif Ganou, cette victoire est celle de toutes les équipes car c’est le village qui gagne en reussissant à rassembler ses fils et filles.

Selon les organisateurs la competition a tenu toutes ses promesses en démontrant sa capacité à rassembler la jeunesse et à renforcer l’unité dans le village.

Pour le président du comité dorganisation Seydou Bani, cette activité sportive vise à raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes et ladhésion du public est la principale raison de satisfaction.

La finale a été agrementée par une phase de demonstration du club kunfu wushu de Ouri, dirigée par maître Toron Dayo, à la mi-temps.

Agence information du Burkina

Mamadou Coulibaly, Correspondant Ouri