Balé : Le district sanitaire de Boromo dispose désormais d’un service « accueil et d’information »

Boromo, 29 oct.2025 (AIB) – Le district sanitaire de Boromo accompagne désormais les usagers de ses services et les visiteurs avec un nouveau service spécialement dédié à l’accueil, l’information et l’orientation. Les activités de ce centre d’écoute ont été lancées, le jeudi 24 octobre 2025, par la secrétaire générale de la province des Balé, Asseta Kouanda.

Le nouveau service est situé à environ une cinquantaine de mètres de la porte d’entrée du centre médical à droit. L’équipe en charge de ce service est composée d’agents du centre médical et du district sanitaire spécialisés dans les soins et de l’administration sanitaire. Le service s’ouvre du lundi à vendredi de 7h à12h.

Le local d’accueil est facilement repérable grâce à une affiche large et lumineux placée en face du hangar sur lequel il est écrit « Service d’accueil et d’information » avec le logo du district sanitaire. Le service est adossé à la pharmacie du CMA et fait face au parking à l’intérieur d’entrée de celui-ci.

Selon le médecin chef du district sanitaire, Hippolyte Bouda, l’espace est dédié à l’écoute, à l’orientation et à la satisfaction des usagers du système de santé.

Sa mission principale est d’accueillir et d’informer les usagers sur les prestations et le fonctionnement des services de santé, de recueillir les plaintes, suggestions et préoccupations des usagers, de traiter les plaintes relevant de la compétence du district sanitaire, de notifier les plaintes et les suites données à leurs requêtes et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations.

Dr Bouda a invité la population à s’y référer pour s’informer ou déposer des plaintes pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations et suggestions tout en se dépâtissant des rumeurs et des fausses informations sur les réseaux sociaux.

Aussi, le service d’accueil et d’information se veut désormais l’interface entre les usagers et l’administration sanitaire. Il est également chargé de désamorcer les tensions et frustration entre accompagnants des malades et les agents soignants et promouvoir un espace de sérénité, de compréhension mutuelle, favorable au bien-être de la population et la prise en charge adéquate des patients.

La secrétaire générale de la province a félicité les autorités administratives pour cette innovation qui, de son avis, va apporter plus de crédibilité et de lisibilité aux actions et activités du district.

Agence d’Information du Burkina

