Balé : L’association Andu-Yirwa raffermit le vivre ensemble et la cohésion sociale par des activités socioculturelles et sportives

Bana, le 07 sept. 2025 (AIB) – L’association Andu-Yirwa a clôt le dimanche 07 septembre 2025, les activités de la 4e édition du festival des journées d’intégration de Wona. L’édition a été marquée par des activités socioculturelles, sportives et une formation en entrepreunariat digitale. La cérémonie de clôture a été parrainée par Dr Yacouba Zina et Salifou Sourougou, tous fils du village.

Selon le président de l’association, Hamidou Dao, l’édition a été marquée par des journées de salubrité à travers le village, une série de formation en informatique et marketing digitale au profit des jeunes et un tournoi maracana de football.

Le clou des journées d’intégration de Wona a été la cérémonie de clôture et la soirée de réjouissance populaire.

A l’instar des éditions précédentes, cet événement devenu un espace de dialogue annuel a bénéficié de l’adhésion de toutes les couches socioreligieuses et couturières, les autorités administratives et l’accompagne de partenaires dont la mine de Mana et les villages environnants de Wona.

Le comité d’organisation a tiré un bilan satisfaisant au vu de la mobilisation et l’adhésion des populations mais également de la réussite des activités prévues.

Ainsi, grâce à cette initiative de nombreux jeunes ont été outillés à l’usage bénéfiques de l’informatique et des réseaux sociaux dans le domaine de l’entrepreunariat.

En plus, l’espace a également servi de cadre de promotion des valeurs culturelles locales. Ce fut l’occasion pour la troupe de danse traditionnelle du village, les vedettes en chanson traditionnelles et modernes d’égailler le public sorti nombreux.

Cet espace a servi à la sensibilisation pour l’éradication du mariage forcé dans les communautés. Dans ce sens, un sketch sur le thème a permis de mettre à nu cette pratique, qui, de l’avis des acteurs, impacte négativement la scolarisation des filles et fragilise la cohésion sociale.

Pour le raffermissement des relations entre les jeunes du village de wona, un tournois maracana à huit équipes a rassemblé la jeunesse.

Au final, c’est l’équipe de l’Athletico qui est sortie vainqueur face à l’équipe de Barcelone.

La cérémonie de clôture des journées d’intégration de Wona a été l’occasion pour l’association Andu-Yirwa de distinguer les meilleures équipes, divers acteurs, des personnalités et des partenaires.

La communauté dafing, bwaba, mossi et peulh cohabitant se sont mobilisées pour cette messe annuelle au service du vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement local malgré les travaux champêtres.

A cet effet, le collège des anciens, le représentant des jeunes, les parrains, les autorités administratives de la commune de Bana et les partenaires qui accompagnent les activités ont tous porté des messages favorables à la paix et le vivre ensemble afin d’affermir les relations communautaires.

Les parrains ont exhorté les fils et filles du village à favoriser l’intérêt commun et à se donner la main pour faire face aux défis majeurs pour un développement solidaire durable et le bien-être collectif.

Les parrains Zina Yacouba et Salifou Sourougou et les partenaires de l’association représentés par Bassory Traoré ont dit leurs disponibilités à toujours accompagner telles initiatives.

L’association Andu-Yirwa a donné rendez-vous pour la 7e édition en 2026 avec plusieurs innovations.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata