Balé : L’APEC à la conquête de nouveaux actionnaires à Poura

Poura, le 11 Nov. 2025 (AIB) – L’Agence pour la promotion de l’actionnariat communautaire (APEC) a animé une conférence publique en vue de susciter l’adhésion de la population au mécanisme endogène de développement par actionnariat communautaire, le samedi 08 novembre 2025 à Poura. La rencontre présidée par le président de la délégation spéciale (PDS), Momini Sawadogo a mobilisé plusieurs acteurs socioprofessionnels à la salle de conférence de la mairie.

La conférence sur la promotion de l’actionnariat communautaire a mobilisé plusieurs acteurs socioprofessionnels dans la salle de conférence de la mairie de Poura. La conférence a été animée par la cheffe de service de la promotion et des formations à l’APEC, Sanou Manassira Traoré, et le chef de service d’appui aux souscriptions, Mathias Sawadogo et modérée par le président de la délégation spécial Momini Sawadogo.

Selon Mme Sanou la rencontre est un devoir de redevabilité pour l’APEC de s’approcher plus de la population pour que toutes les couches sociales puissent être informées sur les réalisations qui ont été faites avec les premiers investissements.

L’exposé de l’équipe de l’APEC a permis de présenter l’usine déjà active dont, la société Burkinabè de tomate (SOBETO) à Bobo-Dioulasso, qui produit actuellement la marque de tomate A’dia et l’usine deTenkodogo qui est en cours de construction.

Le troisième projet est la mine industrielle de l’or située à Bièlméra à Gaoua.

Selon les communicateurs, l’’argent que les souscripteurs ont investi a porté fruits parce qu’il a servi à créer des entreprises donc des emplois pour les jeunes. L’usine installée à Bobo Dioulasso a créé plus de 300 emplois sans compter les emplois indirects. Bientôt, les actionnaires bénéficieront de leurs investissements, ont-ils dit.

A l’issus de la conférence les participants se sont réjouis des informations reçues. Séance tenante, le PDS a procédé à l’augmentation de sa part sociale. L’assistance a emboîté le pas au PDS avec plusieurs souscripteurs.

M. Sawadogo, dans son allocution d’ouverture de la conférence a dit que la construction du pays incombe tous. Ce travail ne doit pas se limiter à de simples paroles, mais plutôt à des actions, et l’APEC vient à point nommé. L’autorité communale s’est réjouie de la forte mobilisation de la population et les souscriptions.

