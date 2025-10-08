Burkina/Balé-JEPPC

Balé : Lancement de la phase 2e phase des JEPPC

Sibi, 2 oct. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale du département de Sibi, Fié Traoré a procédé, le jeudi 2 octobre 2025 au lancement de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). La cérémonie a été marquée par la montée des couleurs nationales à la mairie de Sib suivi de la lecture du message du chef de l’état à la mairie.

Les corps constitués, les autorités coutumières et religieuses, les force de défense et de sécurité, les VDP, la veille citoyenne et les organisations de jeunesse et de femme ont pris part à cette traditionnelle montée des couleurs.

Après la lecture du message du président du Faso, le préfet, président de la délégation spéciale Fié Denis Traoré, a salué tous les corps qui ont pris part à cette montée des couleurs nationale et exhorté à tous, le respect des Journées nationale d’engagement patriotique et de participation citoyenne qui s’étaleront du 2 au 16 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

BB-dnk-ata