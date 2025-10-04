Balé/ Lancement de la 2è phase des journées d’engagement patriotique: Le PDS invite la population à un esprit d’exemplarité

Ouri, le 02 Oct. 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouri, Sibiri Bamogo, a presidé le jeudi 02 octobre 2025, au lancement officiel de la 2è phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne à la mairie de Ouri.

La cérémonie du lancement a été ponctuées par deux faits la montée des couleurs par les forces de defenses et les VDP et les bacheliers immergés et la lecture du message du chef de l’etat dans le cadre desdites journées auquel les participants ont écouté avec beaucoup d’enthousiasme.

Pour l’autorité communale, à travers ce message, le président du Faso lance un signal fort à l’endroit de la population burkinabè et l’ invite à redoubler d’ardeur, à être vigilant et à adopter de bons comportements. Aussi a-t-il invité de ce fait toutes les couches socioprofessionnelles de la commune de Ouri à l’engagement et à l’exemplarité afin que le Burkina soit un-Eldorado.

Cette ceremonie a été l’occasion pour des leaders d’opion de lancer des acteurs et de saluer la dynamique en cours.

Le leader communautaire Mounirou Tall a magnifié la paix et la securité dans la commune, “ici à Ouri, nous vivons en paix et en harmonieux. Nous remercions le président du Faso pour le retour progressif de la paix dans notre cher pays” a t-il dit.

Prenant la parole au nom des corps constitutes de la commune, le CCEB, Laurent Néya, a promis que les grains de l’ordre, et la discipline seront semés dans les classes et dans les services afin d’accompagner la revolution progressiste populaire du capitaine Ibrahim Traoré pour la réussite de sa mission.

Le représentant du chef du village de Ouri Yacouba Lougué a quant à lui apple les fils et filles de la commune à l’union sacré autour des initiative de developpement.

Les populations se sont fortement mobilisées pour la ceremonie.

Agence d’information du Burkina

MC-dnk-ata