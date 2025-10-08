Burkina/Balé-JEPPC

Balé/Lancement de la 2è phase des JEPPC: Des Bacheliers immergés partagent des témoignages édifiants avec la population de Yaho

Yaho, le 07 oct.2025. (AIB)- Le président de la délégation de spécial de la commune de Yaho, Ousmane Zizien, a lancé la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le jeudi 2 octobre 2025 au lycée département de Yaho. A cet effet, toutes les couches socio-professionnelles se sont mobilisés pour la montée des couleurs et l’écoute du message du chef de l’état.

La cérémonie de lancement des JEPPC a rassemblé autour du drapeau les autorités administratives locales, populations et les bacheliers immergés et les enseignants et les élèves dans la matinée de jeudi au lycée départemental de Yaho, le président de la délégation spéciale de la commune.

La cérémonie a été marquee par la montéé des couleurs et la lecture du message du chef de l’etat, le capitaine Ibrahim Traoré et un temps de partage de témoignages des bacheliers immergés.

En rapport avec le thème “Pour l’ordre et la discipline, je m’engage”, le PDS Ousmane ZiZien a profité de l’ opportunité pour saluer, féliciter et galvaniser les travailleurs de son département. Aussi, a t-il appelé la population à plus de vigilance, à poser des actes de citoyenneté, de don de soi pour le developpement local et la securité. L’autorité communale a egalement appelé les populations à participer par des contribution à l’initiative « Faso mèèbo » dans la region du Bankui.

M. Zizien a exhorté les élèves et les enseignants à plus d’indulgeance pour le respecter du règlement intérieur à éviter les mouvements d’humeur inutiles dans les établissements. Profiter pleinement des cours dispensés pour avoir de bons résultats, a-t-il dit.

Tout comme l’autorité, les nouveaux bacheliers de immersion patriotique ont marqué activement cette journée en partageant avec la population des temoignages édifiants sur les bienfaits de immersion patriotique.

Dans son temoignage Regis Tuina a dit :“Je n’avais pas envie de revenir à Yaho car je n’étais content de la fin de notre formation, je voulais toujours continuer la formation puisque j’ai appris beaucoup de valeurs comme l’ordre, la discipline, le civisme”. L’immergé Tuina a invité ses camarades élèves au respect du règlement intérieur, et à respecter les enseignants pour beneficier du savoir qu’ils dispensent.

Agence d’Information du Burkina

AT-dnk-ata