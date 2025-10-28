Balé : L’AFEMIB veut faciliter l’insertion des femmes entrepreneures de Bagassi dans la chaîne d’approvisionnement de la mine Roxgold

Bagassi, 28 oct. 2025 (AIB)-L’Association des femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB) a organisé, le jeudi 23 octobre 2025 à Bagassi, un atelier d’information et de sensibilisation au profit de 25 femmes entrepreneures sur le contenu local et la Bourse des achats locaux (BAL), afin de leur permettre de mieux profiter des opportunités de marché offertes par la mine Roxgold.

Cet atelier a permis de renforcer les capacités de vingt-cinq (25) femmes issues de coopératives entreprenantes sur la stratégie nationale du contenu local et le mécanisme de la Bourse des achats locaux, en vue de faciliter leur insertion dans les chaînes d’approvisionnement de la société minière Roxgold, opérant dans la commune de Bagassi. À cet effet, les participantes ont suivi deux communications avant d’échanger avec les formateurs et l’équipe de l’AFEMIB.

Le premier module, portant sur le contenu local, a été présenté par Roger Zoungrana, chef de département du contenu local au SP/CNLPI. Cette communication a permis aux participantes de mieux comprendre les notions de contenu local, de bourse des achats locaux et le cadre réglementaire qui les encadre.

Selon M. Zoungrana, il existe de nombreuses opportunités économiques que les entreprises locales peuvent saisir. En 2025, le marché potentiel a été estimé à 940 milliards de F CFA, avec des quotas réservés aux fournisseurs locaux. Ces informations sont disponibles sur la plateforme nationale de promotion du contenu local, la Bourse des achats locaux, encore trop méconnue des femmes entrepreneures.

La deuxième communication a été animée par les représentants de la société minière Soleil Ressources Roxgold, opérant dans la commune. Ils ont présenté les opportunités concrètes offertes par la mine, notamment en matière de fourniture de produits agroalimentaires, de services de restauration et d’autres prestations accessibles aux fournisseurs locaux.

En plus des opportunités, les communicateurs ont insisté sur les critères d’évaluation des fournisseurs, tels que la régularité administrative, les capacités techniques et financières, ainsi que le respect des délais, des exigences indispensables pour tout dossier de candidature.

À l’issue des communications, les participantes ont pris part à des travaux de groupe visant à simuler des situations concrètes de soumission à des appels d’offres locaux portant sur des produits agroalimentaires, forestiers, ainsi que des services de restauration, esthétiques et artisanaux.

Ces travaux ont permis d’identifier les principales contraintes auxquelles les femmes entrepreneures font face et de formuler des recommandations pour y remédier. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des modules développés et à leur impact sur leurs activités.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue de la représentante de l’AFEMIB, Mme Rachel Yé/ Sawadogo, qui a remercié les autorités locales pour leur accompagnement, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur appui. Elle a rappelé le potentiel économique que représentent les femmes et la nécessité de le valoriser pour un développement local inclusif.

Le président de la délégation spéciale de Bagassi a, pour sa part, réaffirmé l’engagement des autorités communales à accompagner toutes les initiatives visant à autonomiser les femmes entrepreneures. Il a traduit sa reconnaissance à l’AFEMIB pour l’organisation de cet atelier et pour ses nombreuses actions au bénéfice des jeunes et des femmes de Bagassi.

En rappel, cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail et de budget annuel (PTBA) 2025 de l’AFEMIB. Avec le soutien financier du PARGFM et l’expertise technique du SP-CNLPI, l’association a organisé plusieurs sessions d’information et de sensibilisation sur le contenu local et la Bourse des achats locaux au profit de femmes entrepreneures dans diverses communes impactées par les activités minières.

Agence d’Information du Burkina

Jules YÉ