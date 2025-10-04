BANKUI-INITIATIVE-FASO-MEEBO-DON

Balé : La société IMAZ offre 40 tonnes de ciment, 200 moules de pavés et 120 pelle à l’initiative FASO MEEBO

Boromo, le 03 octobre 2025 (AIB) – Le PDG de l’agence de promotion immobilière « immobilier de A à Z (IMAZ) » Souleymane Guira a offert, le vendredi 03 octobre 2025 à Boromo 40 tonnes de ciment, 200 boules pour la production de pavés et 120 pelles. Les dons ont été reçus par le haut-commissaire, Martin Bako.

Le don a été reçu et enregistré au haut-commissariat de Boromo. Le PDG Souleymane Guira a été représenté à la remise par son chargé de mission Ouattara Cheik Hamed, des partenaires de la société et des membres de la famille du donateur.

Selon M. Ouattara par ce don, la société IMAZ répond à l’appel du chef de l’état engageant les citoyens à participer à la construction du pays par des contributions volontaires. En tant qu’agence de promotion immobilière moderne, engagée dans la promotion immobilière et la construction et la modernisation des villes, ne peut rester à l’écart d’une telle initiative si noble.

Aussi IMAZ n’est pas à son premier don. En effet la société a déjà remis du matériel de construction à FASO MEEBO dans la région du Guiriko.En tant que fils de la région du Bankui, le PDG Guira se doit d’accompagner l’initiative à Boromo, une ville ou l’agence est présente. D’ailleurs l’entreprise est en œuvre pour l’ouverture de ses chantiers à Boromo at-il a ajouté.

Le haut-commissaire a reçu ses dons en compagnie des autorités administratives locales. L’autorité a traduit sa reconnaissance et remerciements au donateur. En outre il a souhaité que d’autres fils et filles de la province puisse en faire autant.

Agence d’information du Burkina